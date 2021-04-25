2021/04/25 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني فيلسوف ماركسي فرنسي كَرَّسَ أكثر من خمسين عاماً من حياته، مناضلاً من أجل الاشتراكية، وضد كل أشكال الاستغلال الطبقي والنظام الرأسمالي، ليس في فرنسا فحسب، ولكن في كل أرجاء هذا الكوكب، كما تميز بانحيازه الكامل لنضال حركات التحرر الوطني، خاصة في الجزائر حيث التحق مناضلاً في جبهة التحرير الجزائرية حتى نهاية الستينات، وعمل في تلك الفترة محرراً رئيسياً في صحيفة المجاهد الناطقة بلسان جبهة التحرير الوطني ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جورج لابيكا (1930 - 2009) - غازي الصوراني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جورج لابيكا (1930 - 2009) - غازي الصوراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).