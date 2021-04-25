2021/04/25 | 11:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.وتبدأ حالة الطوارئ بموجب القرار اعتبارا من الساعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيسي يعلن حالة الطوارئ لثلاثة اشهر في البلاد والسبب؟..



المركز الخبري الوطني.

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