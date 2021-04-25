الامم المتحدة تعلق على فاجعة مستشفى ابن الخطيب في بغداد

2021/04/25 | 11:08 - المصدر: NRT عربية

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أعربت الأمم المتحدة، الأحد، عن أسفها إزاء فاجعة مستشفى ابن الخطيب ببغداد، داعية الى اتخاذ تدابير حماية اقوى لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 نيسان 2021)، إن "الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للعراق جينين بلاسخارت تعرب عن الصدمة والألم من ضخامة الحادث المأساوي الذي تعرض له مصابو كوفيد-19 في مستشفى ابن الخطيب في بغداد ليلة السبت، وتتقدم بأحر التعازي لعائلات الذين فقدوا حياتهم وتتمنى للمصابين الشفاء التام والعاجل".

وأضاف البيان، "وتدعو الممثل الخاص إلى اتخاذ تدابير حماية اقوى لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة".

واوضح، ان "تواصل الامم المتحدة تقديم الدعم الحاسم للقطاع الصحي في العراق وسط الوباء والعدوى المتزايدة، وهي على استعداد لمواصلة مساعدة السلطات الصحية في مكافحة هذا المرض".

N.A

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