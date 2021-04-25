​ طقس العراق: فرص هطول الامطار في مناطق متفرقة مع منخفض جوي خماسيني

2021/04/25 | 11:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 15 دقیقة

685 مشاهدة

تشير حالة الطقس، الاحد، الى تأثر البلاد باضطرابات جوية، وارتفاع في درجات الحرارة.

وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في منشور على فيسبوك تابعه NRT عربية، (25 نيسان 2021)، ان "خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي خماسيني قادم من البحر المتوسط ذو اصول افريقية تزامنا مع استمرار سيطرة المرتفع الجوي العلوي شبه المداري على أجواء البلاد، وبالتالي سيسبب ذلك حدوث اضطرابات جوية تشمل مناطق متعددة من البلاد خصوصا خلال يوم الاثنين القادم".

واضاف الموسوي، انه "سيكون الطقس خلال اليوم وغد وفقا للمعطيات في كافة مدن البلاد، بـأجواء غائمة جزئيا وتكون على فترات غائمة كليا خصوصا في وسط وشمال البلاد، مع فرصة لهطول أمطار رعدية متفرقة تشمل مناطق عشوائية من الرطبة الواقعة غربي الأنبار، إضافة إلى محافظة دهوك خلال اليوم".

واوضح، "اما خلال يوم الاثنين متوقع أن تتسع رقعة الأمطار الرعدية لتشمل اغلب مناطق شمال البلاد ولكن بشكل عشوائي متفرق أي قد تشهد مناطق هطول أمطار ومناطق أخرى لاتشهد أي أمطار تذكر من نفس المحافظة إضافة إلى أجزاء متفرقة من صلاح الدين، وربما ديالى أيضا، ولايستبعد ان تمتد فرص الأمطار لتشمل بعض مدن الفرات الاوسط، والمفاجآت الربيعية واردة جدا بين السلب والايجاب خلال اليوم وغد".

وتابع الموسوي، أن "درجات الحرارة ستواصل الارتفاع الكبير في كافة مناطق البلاد، وخصوصا وسط وجنوب البلاد؛ نتيجة لتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة القادمة من الجزيرة العربية ذات الاصول والامتدادات الافريقية، ما يسبب ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خصوصا يوم غد، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى خلال اليوم في العاصمة بغداد 40، والأنبار 39، والبصرة 42، والموصل 37 درجة مئوية، اما خلال يوم غد الاثنين فستكون درجات الحرارة كالتالي:"

الاقسام الشمالية(تتراوح مابين32C الى39C)

الاقسام الغربية(تتراوح مابين 38C الى41C)

الاقسام الوسطى(تتراوح مابين 40 Cالى42C)

الاقسام الجنوبية(تتراوح مابين 41C الى43C)

واشار الى أن "الرياح خلال اليوم ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط وتكون مثيرة للغبار في مناطق غرب الأنبار بهبات رياح تتجاوز 50كم في الساعة، اما خلال يوم غد الاثنين فستستمر الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، لكن تنشط هبات الرياح لتكون مثيرة للغبار في شمال وغرب ووسط البلاد بهبات رياح تتجاوز 55كم في الساعة، وقد تتجاوز 70كم في بعض مدن الشمال".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​ طقس العراق: فرص هطول الامطار في مناطق متفرقة مع منخفض جوي خماسيني) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​ طقس العراق: فرص هطول الامطار في مناطق متفرقة مع منخفض جوي خماسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).