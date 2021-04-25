2021/04/25 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرب الممثلة الخاصة للأمين العام

للأمم المتحدة في العراق ، جينين هينيس

بلاسخارت ، عن صدمتها وألمها بضخامة

الحادث المأساوي الذي أصاب مرضى كوفيد

-19 في مستشفى ابن الخطيب ببغداد ليل

السبت.



.



وتتقدم بأحر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة مصدومة من حادث مستشفى ابن الخطيب وتدعو إلى تدابير حماية أقوى لمنع الكوارث) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة مصدومة من حادث مستشفى ابن الخطيب وتدعو إلى تدابير حماية أقوى لمنع الكوارث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).