السيسي يعرض استعداد مصر تزويد العراق بالف او الفي ميجا وات ان طلبت بغداد ذلك

2021/04/25 | 11:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عبد الفتاح السيسي، إن مصر مستعدة لتصدير الكهرباء إلى العراق وليبيا والسودان والأردن، ولديها فائض يكفي لما تحتاجه تلك الدول.وأضاف السيسي، في كلمة له أثناء لقائه كبار قادة القوات المسلحة، إن مصر لديها كهرباء فائضة ويمكنها أن تزود … Readmore

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