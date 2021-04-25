2021/04/25 | 11:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التخطيط تعلن نسب إنتاج المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية للعام الماضي » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 11:13

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