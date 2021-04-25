الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ تدابير أقوى لمنع الكوارث في العراق

2021/04/25 | 11:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن الصدمة والألم لفداحة الحادث المأساوي الذي طال مرضى كوفيد-19 الراقدين في مستشفى ابن الخطيب ببغداد ليل السبت.وتُعرب عن خالص تعازيها لأُسر الضحايا الذين لقوا حتفهم وتتمنى الشفاء العاجل والتام للجرحى.بحسب صدر عن بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق يونامي وتلقى PUKmedia نسخة منه.

ودعت الممثلة الخاصة إلى اتخاذ تدابير حماية أقوى لضمان عدم تكرار حدوث مثل هذه الكارثة.

وتواصل الأمم المتحدة تقديم دعم حيوي للقطاع الصحي في العراق وسط الجائحة وتزايد الإصابات، وهي على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة للجهات الصحية في مكافحة المرض.

PUKmedia اعلام يونامي

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