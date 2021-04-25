القضاء يشرع بإجراءات قانونية حول فضيحة السكر التالف في ميسان

2021/04/25 | 11:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت محكمة ميسان، اليوم الأحد، فتح تحقيقا مع موظفي معمل السكر في المحافظة على خلفية شبهات فساد.وذكر اعلام القضاء في بيان، إن “محكمة التحقيق المتخصصة بالنظر بقضايا النزاهة في ميسان تجري تحقيقا مع موظفي معمل السكر في المحافظة على خلفية ضبط (2400) طن من مادة السكر التالفة والغير صالحة للاستهلاك البشري في […]

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