تعرف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم الاحد

2021/04/25 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار االيوم الأحد، تراجعا طفيفا في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.وانخفض سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية ببغداد، مسجلا 147750 دينارا، مقابل كل ورقة فئة 100 دولار.وتراجعت اسعار بيع وشراء الدولار بشكل طفيف ايضا، في مكاتب الصيرفة والاسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا، مقابل كل ورقة فئة 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 147250 دينارا، لكل ورقة فئة 100 دولار.

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