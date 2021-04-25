2021/04/25 | 11:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط،عبدالزهرة الهنداوي عن القطاعات والمنتجات التي شهدت ارتفاعا في الانتاج خلال 2020 مقارنة بعام 2019، حيث بلغ الارتفاع نحو 7 منتجات فيما انخفض الانتاج لمنتجين هما اللحم الابيض وزراعة الشلب.

وقال الهنداوي في تصريحات صحفية، إن “انتاج محصول الشلب انخفض خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة ١٩٪ عما كان عليه عام ٢٠١٩، فضلًا عن انخفاض اللحوم البيضاء بنسبة 5%.

وجاء هذا مقابل زيادة انتاج محصول زهرة الشمس خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة ١٣٤٪ مقارنة بعام ٢٠١٩، وزيادة انتاج اللحوم الحمراء خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة ٢٪، فضلا عن ارتفاع انتاج الفواكه الصيفية خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة ٣٪، وتشمل الفواكه الصيفية: (العنب، الرمان، التفاح، المشمش، العرموط، التين، الالوبالو، الگوجة، الخوخ، الزيتون) وكانت اعلى نسبة ارتفاع هي في انتاج الرمان(١٠٪)، تلاه الخوخ بنسبة (٧٪).

وشهد العراق زيادة انتاج الحليب خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة (٢٪)، وارتفاع انتاج بيض المائدة خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة (١٥.٥٪)، مقارنة مع عام ٢٠١٩، فيما ساهم القطاع الخاص بنسبة (٧٨٪) من انتاج بيض المائدة خلال عام ٢٠٢٠، بلغ عدد مشاريع الدواجن في عموم العراق (٤٨٢٨) مشروعا، و(٧١) مشروعا تحت التشييد خلال عام ٢٠٢٠.

وشهد البلاد ارتفاع إنتاج الاسماك النهرية خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة (٢٧.٥٪)، والاسماك البحرية بنسبة(١٠٪)، وارتفاع انتاج التمور ولجميع الاصناف خلال عام ٢٠٢٠، بنسبة (١٥٪).

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع في 7 منتجات وانخفاض 2.. مقارنة هائلة بالأرقام بين منتجات العراق لعامي 2019 و2020) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع في 7 منتجات وانخفاض 2.. مقارنة هائلة بالأرقام بين منتجات العراق لعامي 2019 و2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).