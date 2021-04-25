بارزاني يقدم التعازي لذوي الضحايا في فاجعة مستشفى ابن الخطيب ويؤكد استعداد الاقليم لاستقبال الجرحى

2021/04/25 | 11:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بالتعازي إلى ذوي ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، مؤكداً استعداد مستشفيات إقليم كوردستان لاستقبال الجرحى.وقال بارزاني في بيان: إن “حريق مستشفى ابن الخطيب أفجعنا جميعاً”، مبيناً “ينبغي على الجهات المعنية الكشف … Readmore

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