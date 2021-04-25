السفارة الإسبانية في العراق تعزي بضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 11:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عزٌت السفارة الإسبانية في العراق، اليوم الأحد، بضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب، في العاصمة بغداد.وذكر حساب السفارة الرسمي، على موقع تويتر، أن “سفارة اسبانيا في العراق تتقدم بخالص التعازي لعوائل ضحايا حادث الحريق المؤسف الذي نشب يوم أمس في مستشفى ابن الخطيب في بغداد”.وفي وقت سابق، عدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية حريق […]

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