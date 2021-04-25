بالأرقام.. التخطيط تجري مقارنة بين كميات المنتوجات المحلية لأخر ثلاث سنوات

2021/04/25 | 11:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أجرت وزارة التخطيط، الأحد، مقارنة لكميات المنتوجات المحلية المختلفة ما بين أعوام 2019 و2020 و2021.

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وذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 نيسان 2021)، أنه "انحفض انتاج محصول الشلب خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة 19 في المئة عما كان عليه عام ٢٠١٩، فيما زاد انتاج محصول زهرة الشمس خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة 134 في المئة مقارنة بعام ٢٠١٩".

وأضاف، "كما ارتفع انتاج الفواكه الصيفية خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة 3 في المئة، وتشمل الفواكه الصيفية: العنب، الرمان، التفاح، المشمش، العرموط، التين، الخوخ، الزيتون وكانت أعلى نسبة ارتفاع هي في انتاج الرمان ١٠٪، تلاه الخوخ بنسبة ٧٪".

وتابع، "كما شهد أنتاج اللحوم الحمراء زيادة خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة ٢٪، وانخفاض انتاج اللحوم البيضاء بنسبة ٥٪".

وبين، "كما ارتفع انتاج الحليب خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة ٢٪، وكذلك انتاج بيض المائدة خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة ١٥.٥٪، مقارنة مع عام ٢٠١٩"، موضحا "ساهم القطاع الخاص بنسبة ٧٨٪ من انتاج بيض المائدة خلال عام ٢٠٢٠".

ولفت إلى أنه "بلغ عدد مشاريع الدواجن في عموم العراق (٤٨٢٨) مشروعا، و(٧١) مشروعا تحت التشييد خلال عام ٢٠٢٠".

وأشار إلى "ارتفاع إنتاج الاسماك النهرية خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة ٢٧.٥٪، والاسماك البحرية بنسبة ١٠٪، وكذلك انتاج التمور ولجميع الاصناف خلال عام ٢٠٢٠، بنسبة ١٥٪

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