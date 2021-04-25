الامم المتحدة تعرب عن صدمتها من حادث مستشفى ابن الخطيب وتدعو لاتخاذ تدابير أقوى لمنع الكوارث

2021/04/25 | 11:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعربت بعثة الامم المتحدة، عن صدمتها من حادث حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، فيما دعت إلى اتخاذ تدابير أقوى لمنع الكوارث.

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