زينة مصطفى سليم : مخلوقات الرسام السحرية - فاروق سلوم

2021/04/25 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاروق_سلوم ازعم ان الأبداع اغتراب .



الرحيل الدائم هو قانون الرؤية المختلفة عن العادي في تلك القطيعة او تلك العزلة.



ذلك التقاطع الدائم مع المرئي ، مع القائم والمكرّس كحقيقة نهائية في مجتمع خامل ، مستسلم وعقل مستلب !!.



اننا نميّز غرابة مخلوقات المبدع في كلمة او ضربة ريشة او قوس لون ، انه دائما يسكن ارضا اخرى ويعاشر مخلوقات مختلفة ويحلم في فسحة سحرية حتى تبدو رؤياه ضربا من التجريد الدائم الذي لايروى ولايفسّ ......





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