عشتار وموت الله - سعود سالم

2021/04/25 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٣-;-٨-;- - عشتار علامة موت الآلهةنزول عشتار إلى العالم السفلي يشكل أحد العلامات المهمة في تاريخ الخيال الإنساني، والخيال الفني بالذات.



قررت عشتار أن تقوم برحلة لعالم الأموات، لأسباب غامضة، ربما للقضاء على الموت أو لإنقاذ تموز وإرجاع الحياة على الأرض، وكان عليها أن تجتاز سبعة أبواب متتالية قبل الوصول إلى المكتب الرئيسي لإدارة الجحيم، وعليها في كل بوابة check point ......





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