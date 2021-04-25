على الدولة العراقية أن تبحث وتعتمد على بديل من النفط - فلاح أمين الرهيمي

2021/04/25 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي كثير من الدول المنتجة للنفط بادرت وباشرت بإيجاد وبناء اقتصاد إنتاجي تعتمد عليه الدولة في حالة نفاذ مخزون النفط وكما هو معلوم أن النفط خلفته ظروف انطمارات مواد في قديم الزمان وهذه الاندثارات والانطمارات حولتها ظروف طبيعية إلى مادة النفط ولابد من يوم من الأيام وسنة من السنين ينفذ مخزون النفط ولذلك بعض الدول بدأت بالبحث عن بدائل عن النفط التي تستخدمها المصانع والمعامل والورشات الصناعية.



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