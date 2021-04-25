رئاسة مجلس النواب العراقي تدعو لمناقشة حادث مستشفى ابن الخطيب في جلسة يوم غد الاثنين

2021/04/25 | 11:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت رئاسة مجلس النواب العراقي، فجر اليوم الأحد، إلى مناقشة حادث اندلاع حريق في مستشفى ابن الخطيب، في جلسة يوم غد الإثنين.وقالت رئاسة مجلس النواب إنها تدعو “أعضاء المجلس الى عقد جلسة غداً الاثنين الموافق 26 نيسان، الساعة 11 … Readmore

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