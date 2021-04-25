2021/04/25 | 11:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في خطاب عبر التلفزيون اليوم الأحد، أنه قدم استقالته من منصبه، لكي يتم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.وأضاف باشينيان: “لكي يتم إجراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس وزراء أرمينيا يعلن عن استقالته المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء أرمينيا يعلن عن استقالته) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء أرمينيا يعلن عن استقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).