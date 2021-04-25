الهند تسجل حصيلة قياسية جديدة بإصابات كورونا

2021/04/25 | 11:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت الهند اليوم الأحد أعلى حصيلة على مستوى العالم لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وسط سعي حكومي لسد النقص الحاد في الأوكسجين من دول أجنبية.وقالت وزارة الصحة إن عدد الحالات في جميع أنحاء الهند ارتفع بزيادة قياسية يومية بلغت 349691 يوم الأحد، ليصبح المجموع 16.96 مليون حالة، بما في ذلك 192.311 حالة […]

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