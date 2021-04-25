حكومة الظل في بورما ترحب بدعوة آسيان إلى وقف العنف

2021/04/25 | 11:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت حكومة الظل التي تتألف من نواب أقالهم العسكريون، بدعوة قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى وقف “العنف العسكري” بعد محادثاتهم حول الأزمة مع رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مينغ أونغ هلاينغ في جاكرتا.وحضر الجنرال قمة السبت مع … Readmore

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