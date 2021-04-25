الحوثيون يواصلون التقدم.. 65 قتيلا في معارك مأرب بيومين

2021/04/25 | 11:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في مأرب في اليمن عن 65 قتيلاً على الأقل في الساعات الـ48 الأخيرة، بينما يواصل المتمردون تقدّمهم في هذه المحافظة الواقعة في شمال البلاد، وفق ما أفادت مصادر عسكرية حكومية الأحد.

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