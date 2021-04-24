حداد وطني في العراق وبدء تحقيق حكومي بكارثة حريق مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 11:39 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من 40 ضحية بينهم عدد من الكوادر الصحية (مرتضى السوداني/الأناضول)

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الحداد العام على أرواح ضحايا مستشفى ابن الخطيب في بغداد، والذي شهد سقوط عشرات الضحايا نتيجة حريق اندلع في ساعة متأخرة من الليل، فيما وجّه بفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث، معتبراً الحادث مساساً بالأمن القومي للعراق.

وكان حريق هائل اندلع ليل السبت - الأحد في ردهة الإنعاش الرئوي في مستشفى "ابن الخطيب"، شرقي العاصمة العراقية بغداد، الذي يضمّ مصابين بفيروس كورونا، فيما لم تعرف حتى الساعة الأسباب التي أدّت إلى الحادث، وما إذا كان حادثاً متعمداً أم لا.

وعقب ساعات من الحادث، عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعاً طارئاً مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين في مقرّ قيادة عمليات بغداد على خلفية الحادث، معتبراً أنه "مساس بالأمن القومي العراقي، ونكسة يجب ألاّ تمر بسهولة".

ووفقاً لبيان صدر عن مكتبه، فجر اليوم الأحد، فإنه "وجّه بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة، وأمر باستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم، والتحفظ عليهم لحين إكمال التحقيقات، ومحاسبة جميع المقصّرين قانونياً"، مطالباً بـ"نتائج التحقيق خلال 24 ساعة".

ووجّه الكاظمي بـ"منح عائلات ضحايا الحادث كل حقوق الشهداء، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق".

وشدّد على أنّ "الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمل مسؤوليتها جميع المقصّرين، وأنّ أي تهاون سنحاسبه بقوة ..



اليوم نتيجة التهاون سقط شهداء أبرياء، غداً إذا تقاعسنا سيسقط آخرون ..



يجب أن لا يقول لي أحد إنه تماس كهربائي".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : اطلب نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصر مهما كان.



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— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) April 25, 2021

رئيس الجمهورية، برهم صالح، أكّد في بيان، دعمه "القرارات الصادرة عن الحكومة والبرلمان بضرورة فتح تحقيق فوري في أسباب وقوع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المقصّرين، واستنفار كافة الجهود لمعالجة جرحى الحريق، كما نشدّ على يد فرق الدفاع المدني وجموع المتطوعين في إنقاذ المصابين وإسعافهم".

فيديو يوثق لحظة انفجار اسطوانة أوكسجين في #مستشفى_ابن_الخطيب بـ #بغداد والذي تسبب بمصرع وجرح العشرات pic.twitter.com/1EgCZYQOrx

— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) April 25, 2021

ولا توجد حتى الآن إحصائية رسمية بأعداد الضحايا، إلاّ أنّ مسؤولاً بالدفاع المدني أكّد لـ"العربي الجديد"، أنّ "أعداد الضحايا تزيد عن 40 ضحية، وأنّ من بينهم عددا من الكوادر الصحية". وأضاف أنّ "فرق الدفاع المدني ما زالت تعمل حتى الساعة في المكان، فضلاً عن التحقيق بالحادث، وسيصدر بيان لاحق فيه العدد النهائي للضحايا".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، إنقاذ 200 مريض راقدبن في المستشفى، وقالت في بيان لها، إنه "في الوقت الذي تستنفر فيه وزارة الصحة كامل فرقها لمواجهة الأزمة الوبائية التي تعصف بالبلاد والعالم وبالإمكانات المتوفرة، وبتعاون حكومي ونيابي وشعبي وخيري لغرض الخروج بأقل الخسائر، وفي هذه الأجواء والظروف الحرجة حدث حريق كبير في مستشفى ابن الخطيب في جانب الرصافة من بغداد".

وأضاف أنّ "فرق الدفاع المدني لا تزال في موقع الحادث تحقق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الحريق والذي تسبب بفقدان أرواح العديد من المرضى الراقدين ومرافقيهم"، مؤكدة أنه "على الفور، قامت فرق الوزارة ودائرة صحة الرصافة ومستشفى ابن الخطيب والجهات الساندة المعنية بإنقاذ أكثر من 200 مواطن من المرضى الراقدين".

وأشار البيان إلى أن الوزارة "ستعلن في وقت لاحق الموقف الدقيق لأعداد الضحايا والجرحى"، مؤكدة أنّ رئيس الوزراء قرّر إقالة كل من مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة، ومدير مستشفى ابن الخطيب، والمعاون الإداري والفني للمستشفى، ومدير قسم الهندسة والصيانة".

وأثار الحادث موجة غضب، وسط انتقادات لفشل النظام الصحي في البلاد، وأطلق ناشطون حملة لإقالة وزير الصحة، حسن التميمي، الذي اتهموه بالفشل في إدارة الوزارة.

وقال النائب في البرلمان العراقي، ظافر العاني، إنّ "أسوأ ما في العمل السياسي عندما تتحوّل الفواجع الإنسانية إلى مجرد إجراء إداري، هدفه البحث عن مقصّر لتعليق الخطأ برقبته وليس البحث عن حلول لعدم تكرار الفاجعة.



مشكلة وزارة الصحة مؤسساتية والحلّ بإخراجها من دائرة المحاصصة لأنّ صحة الناس ليست سلعة للتربح.



رحم الله شهداء".

أسوأ مافي العمل السياسي عندما تتحول الفواجع الإنسانية الى مجرد إجراء إداري هدفه البحث عن مقصر لتعليق الخطأ برقبته وليس البحث عن حلول لعدم تكرار الفاجعة .مشكلة وزارة الصحة مؤسساتية والحل بإخراجها من دائرة المحاصصةلأن صحة الناس ليست سلعة للتربح .رحم الله شهداء #مستشفى_ابن_الخطيب

— ظافر العاني (@DhaferAlani) April 25, 2021

فيما اعتبر السياسي العراقي، عرفات كرم، الحادث دليلا على فشل النظام الصحي في العراق وقال في تغريدة له، إنّ "حريق مستشفى ابن الخطيب كارثة حقيقية، وهو أكبر دليل على فشل النظام الصحي في البلاد، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى".

حريق مستشفى ابن الخطيب كارثة حقيقية، وهو أكبر دليل على فشل النظام الصحي في البلاد، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

— Dr.



Arafat Stuni (@arafat_karam) April 24, 2021

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، نقل عراقيون صوراً ومقاطع فيديو مروعة للفاجعة، مطالبين بإقالة وزير الصحة.

الباحث في الشأن العراقي، مهند العزاوي، قال في تغريدة له، "كارثة مستشفى ابن الخطيب ببغداد مثل كارثة العبارة بالموصل، ويبقى هذا الشعب بين حريق وغريق، تعددت أسباب الإهمال وسوء الإدارة والموت واحد، الله يرحم الشهداء 40 ويشفي الجرحى".

كارثة مستشفى ابن الخطيب ببغداد مثل كارثة العبارة بالموصل ويبقى هذا الشعب بين حريق وغريق تعددت اسباب الاهمال وسوء الادارة والموت واحدالله يرحم الشهداء 40 ويشافي الجرحى

— Mohanad Al Azzzawi (@saqrcenter) April 24, 2021

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