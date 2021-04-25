مؤسسة الشهداء تصدر بيانا بشأن عوائل ضحايا التظاهرات

2021/04/25 | 11:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت مؤسسة الشهداء، الاحد ،عن اصدار دفعة رابعة من الهويات التقاعدية لضحايا التظاهرات في بغداد، مشيرة الى تشكيل فرق جوالة لمتابعة المصابين وتحديد نسبة العجز لشمولهم بالقانون من عدمه.

وقال مدير عام دائرة ضحايا الارهاب في المؤسسة طارق المندلاوي في تصريح تابعه NRT عربية (25 نيسان 2021) إن "المديرية ستصدر خلال اليومين المقبلين الدفعة الرابعة من الهويات التقاعدية لذوي شهداء تظاهرات بغداد" مبينا ان "الدفعة الجديدة تشمل 33 هوية، بينما تم توزيع 151 هوية خلال المدة الماضية ضمن الدفعتين الاولى والثانية في بغداد، مع انجاز معاملات متظاهري المحافظات".

واضاف المندلاوي "المؤسسة لديها تنسيق عال مع دوائر الصحة كافة، وشكلت فرقا جوالة مشتركة من اجل اجراء فحوصات للمصابين وتحديد نسبة العجز لتحديد شمولهم بالقانون من عدمه، اذ ان المشمولين هم فقط من تبلغ نسبة عجزهم 30 بالمئة فما فوق، وكذلك يوجد تنسيق مع الجهات الامنية من اجل التحقق من سلامة الموقف الامني للمصابين وايضا مع هيئة المساءلة والعدالة من اجل رفع اسماء ذوي المعاملات الذين تبلغ مواليدهم 1987 فما دون".

وبين المندلاوي ان "عددا من متظاهري محافظة ذي قار طالبوا بتعويضهم بموجب القانون رقم 2 لسنة 2016، بيد ان سريان احكام القانون لا ينطبق عليهم لكونه محددا بفترة زمنية معينة ويخص ضحايا النظام المقبور وكذلك الحشد الشعبي لذا فان رئاسة الوزراء وجهت برفع ذلك التداخل القانوني الى مجلسي الوزراء والنواب من اجل ايجاد حل لذلك وتحديد الجهة التي ستعمل على تعويضهم".

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