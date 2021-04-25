حقوق الإنسان :وزارة الصحة لم تتعاون معنا بشأن حريق أبن الخطيب

2021/04/25 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي

البياتي، الأحد، أن وزارة الصحة ارتكبت

مخالفة قانونية لعدم تعاونها مع فرق

المفوضية بشأن حريق مستشفى أبن الخطيب،

ببغداد.

وقال البياتي في تغريدة عبر تويتر، إن

"عدم تعاون

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