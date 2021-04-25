ضبط اعتدة من مخلفات داعش في صحراء الانبار

2021/04/25 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،

الاحد، ضبط اعتدة من مخلفات داعش في

صحراء الثرثار بمحافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان اطلعت وكالة نون

الخبرية عليه انه “وفق معلومات

استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع

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