السفير البريطاني يعلق على حادثة مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 11:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علّق السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، اليوم الأحد، بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب.وكتب هيكي على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قائلا “اشعر بحزن بالغ لما تردد عن حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد”.وأضاف، “تعازينا القلبية للضحايا وعوائلهم وللشعب العراقي الذي فجع بهذه المأساة، لترقد ارواح الضحايا بسلام”.

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