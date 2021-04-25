2021/04/25 | 11:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السيد الحكيم يطالب بتحقيق عاجل في حادثة مستشفى ابن الخطيب » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 11:38

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الحكيم يطالب بتحقيق عاجل في حادثة مستشفى ابن الخطيب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الحكيم يطالب بتحقيق عاجل في حادثة مستشفى ابن الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).