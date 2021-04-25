تثبيت قوة عسكرية تركية في قرية باقليم كوردستان

2021/04/25 | 11:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام الجيش التركي عن طريق 6 مروحيات هيليكوبتر بتثبيت قوة عسكرية في احد قرى منطقة (برواري بالا) بقضاء اميدية.

وذكرت فضائية (كوردسات نيوز) اليوم الاحد، انه لليوم الثالث، تستمر عمليات الجيش التركي في حدود اميدية باقليم كوردستان وليل السبت قامت طائرات حربية تركية بقصف قرية (كيسته) في برواري بالا، وبعدها وعن طريق 6 مروحيات قام الجيش التركي بانزال قوة عسكرية في المنطقة وتم تثبيتها في القرية.

واضافت، ان الطائرات التركية وفضلا عن ذلك قامت بقصف عدة مناطق اخرى تابعة لقضاء اميدية.

PUKmedia عن (كوردسات نيوز)

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