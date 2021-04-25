بدء صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان

2021/04/25 | 11:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، بصرف رواتب الموظفين لشهر نيسان الجاري.

وقال مصدر مطلع لـ PUKmedia: ان موظفي وزارة الصحة بدؤا كأول وزارة باستلام رواتبهم صباح اليوم الاحد، وبعد ذلك ستصرف رواتب ديوان والوية وزارة البيشمركة، قوات 70 و80 للبيشمركة، وزارة المالية والاقتصاد، قيادة بيشمركة زيرفاني، والدفاع والطوارئ، لواء النفط، مديرية الجنسية.

وحسب جدول نشرته وزارة المالية في وقت سابق فإن اليوم الخميس، فإن رواتب الموظفين ستصرف باستقطاع نسبته 21% فيما يتم استقطاع 50% من رواتب الدرجات العليا.

وستقوم وزارة المالية اعتبارا من يوم غد الاثنين، بصرف رواتب:

وزارة الشهداء والمؤنفلين

ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين

وزارة التربية

يوم الثلاثاء 27/4

مجلس الأمن

المؤسسة العام للأسايش

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ذوي الاحتياجات الخاصة

مجلس القضاء

وزارة العدل

وزارة الثروات الطبيعية

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

وزارة التخطيط

وزارة الصناعة والتجارة

وزارة النقل والمواصلات

ديوان الرقابة المالية

هيئة حقوق الانسان

المناطق خارج الاقليم

هيئة البيئة

هيئة الاستثمار

مفوضية الانتخابات

مؤسسة الالغام

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يوم الاربعاء 28/4

وزارة البلديات والسياحة

وزارة الكهرباء

وزارة الزراعة والموارد المائية

وزارة الثقافة والشباب

وزارة الاعمار والاسكان

رئاسة الاقليم

البرلمان

مجلس الوزراء

متقاعدي البيشمركة

يوم الخميس 29/4

المتقاعدين المدنيين

PUKmedia / خاص

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