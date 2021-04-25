المتمردون التشاديون يؤكدون استعدادهم الالتزام بوقف لإطلاق النار

2021/04/25 | 11:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتمرّدون التشاديون الذين يشنّون منذ أسبوعين هجوماً ضدّ القوات الحكومية تخلّلته معارك قتل فيها بحسب الجيش رئيس البلاد إدريس ديبي إتنو، لوكالة فرانس برس السبت استعدادهم للالتزام بوقف لإطلاق النار وتأييدهم للتوصل إلى حل سياسي.وقال زعيم المتمرّدين محمد … Readmore

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