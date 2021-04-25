2021/04/25 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تتقدم الولايات المتحدة بأحر التعازي لضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد الليلة الماضية وعائلاتهم.



وقلوبنا وصلواتنا معهم ونأمل الشفاء العاجل للمصابين.

يتبع .



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تعزي العراق بفاجعة ابن الخطيب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تعزي العراق بفاجعة ابن الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).