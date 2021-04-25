2021/04/25 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حريق مستشفى ابن الخطيب ليلة الخامس و العشرين من نيسان عام ٢٠٢١شااهدنا و سمعنا بما حصل من حريق في مستشفى ابن الخطيب الذي يحوي مرضى كورونا و الأمراض الانتقالية و التدرن الرئوي و عدد من الأطباء و الكوادر الطبية و الصحية ، ونحن اذ نتألم كثيرا لما حصل من استشهاد عدد من المواطنين من بينهم زملاء لنا كانوا بمستوى عال من التضحية و الالتزام تذكرنا حوادث أخرى في مؤسساتنا سببها خلل في المستويات الحكومية كافة و التي لم تراقب متطلبات السلامة المهنية و الاجتماعية في مؤسسات قد غادرها زمن الصلاحية و لن يقطنها إلا المرضى المحتاجين و لن يعمل بها إلا الأطباء المتطوعين او من يفرض عليهم الواجب .اليوم و نحن نرى اصابات زملاء لنا و اخوان من نقابات أخرى و وفاة مواطنين احبة على قلوبنا كان الواجب أن نوصلهم ال شفاء الله لا ان نكون سببا في وفاتهم. نطالب الجهات الحكومية كافة إلى تأمين متطلبات السلامة الكاملة حسب متطلبات الدفاع المدني و تأمين متطلبات الوقاية الشخصية بأعلى مستوى و إلا لن نقبل مستقبلا بالعمل في ظروف مشابهة و هكذا خطر مهدد للمساكين بما فيهم الأطباء الرحمة و الغفران للشهداء في هذا الحدث الجلل و لكل شهدائنا من الأطباء و أبناء المجتمع العراقي و ندعو لهم بجنات النعيم انه سميع مجيب . المركز العام لنقابة الأطباء نقيب الأطباء العام

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الأطباء تلوح بالإضراب بعد فاجعة ابن الخطيب: لن نقبل العمل في ظروف مشابهة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة الأطباء تلوح بالإضراب بعد فاجعة ابن الخطيب: لن نقبل العمل في ظروف مشابهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).