الحكيم يدعو لحملة تثقيفية واسعة ويستغرب خلو المؤسسات الصحية من نظام التحسس

2021/04/25 | 11:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عبر زعيم تحالف عراقيون عمار الحكيم، الأحد، عن استغرابه من خلو المؤسسات الصحية من نظام التحسس، داعيا إلى فتح تحقيقا عاجل لكشف ملابسات الحادثة.

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وقال الحكيم في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (25 شباط 2021)، "فاجعة كبرى حادث الحريق المؤسف الذي طال مستشفى ابن الخطيب في بغداد وراح ضحيته عدد كبير من المرضى الراقدين".

وأضاف، "وفيما نثمن جهود رجال الدفاع المدني والجهود الشعبية الساندة في مواجهة الحريق وعدم اتساع رقعته فإننا نحث الجهات المعنية على ضرورة فتح تحقيق عاجل وسريع للوقوف على أسباب وقوع الحادث لضمان عدم تكراره".

وتابع، "كما نستغرب خلو هذه المستشفى وبعض المؤسسات الصحية من نظام التحسس و الإنذار المبكر لتفادي هذه الحوادث المؤلمة"، مؤكدا على أن "تكرار هذا النوع من الحوادث يستوجب إتخاذ إجراءات سريعة لتوفير أدوات المواجهة وأساليب المعالجة ولم يعد منطقيا قبول تكرار هذه الكوارث لذات الأخطاء".

وشدد الحكيم على "ضرورة الإهتمام بإجراءات السلامة المهنية وندعو لحملة تثقيفية واسعة تنفذها مؤسسات الدولة والإعلام للتعريف بهذا المفصل المهم والحيوي لحفظ الأرواح والممتلكات".

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