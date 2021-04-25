كاظم الساهر يعزي أسر ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 11:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم الفنان كاظم الساهر، التعازي الى أسر ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

ونشر الساهر عبر حسبه الرسمي على “فيسبوك” قائلاً: “ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب ونسأل الله أن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل.



إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

يذكر ان حريقاً نشب في مستشفى ابن الخطيب يوم امس وتسبب بوفاة عدد من المرضى الراقدين في المستشفى.

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