إجراءات قضائية بشأن “جريمة السكر” في ميسان

2021/04/25 | 11:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مجلس القضاء الاعلى، الاحد (25 نيسان، 2021)، عن اتخاذ محكمة تحقيق ميسان الإجراءات القانونية عن جريمة السكر التالف في المحافظة.

وقال المجلس في بيان ان “محكمة التحقيق المتخصصة بالنظر بقضايا النزاهة في ميسان اجرت تحقيقا مع موظفي معمل السكر في المحافظة على خلفية ضبط (2400) طن من مادة السكر التالفة وغير الصالحة للاستهلاك البشري في مخازن المعمل”.

واضاف المجلس أن “المحكمة المختصة بعد انتقالها الى معمل السكر ضبطت كافة الاوليات التي تخص المادة المضبوطة والتحقيق مع المنتسبين وفق المادة (340) عقوبات لمعرفة مصدر المادة والغرض المخصص له ومعرفة أسباب التلف”.

وسبق أن أحيلت قضيّة السكر التالف إلى هيئة النزاهة.

وأثار العثور على أطنان السكر التالف معمل السكر التابع لوزارة التجارة غضباً في محافظة ميسان.

وقال مراقبون إن الكمية المضبوطة كان يمكنها أن تغذي المحافظة لثلاثة أشهر وفق مفردات البطاقة التموينية.

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