الصحة تدعو الجميع الى التكاتف مع الوزارة للخروج من آثار الفاجعة

2021/04/25 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الصحة والبيئة بيانا بشأن حادث احتراق مستشفى ابن الخطيب الواقع جنوب شرقي بغداد.

ودعت الوزارة في بيان جميع وسائل الاعلام والجهات الرسمية والشعب الى التكاتف مع كوادر الوزارة والجهات الساندة الأخرى للخروج من آثار هذه الفاجعة والوقوف على أسباب حصولها مشددة على ضرورة عدم الاسهام بأي عمل أو توجهات تشتت الجهود المطلوبة للتوصل الى أسباب الحادث.

وأشار البيان إلى أن ملاكات الوزارة ودائرة صحة الرصافة والجهات الساندة المعنية انقذت نحو مئتي شخص من المرضى الراقدين في المستشفى وسيتم اعلان اعداد الضحايا بشكل دقيق في وقت لاحق.

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