بعد حادثة ابن الخطيب.. الامم المتحدة تدعو إلى اتخاذ تدابير حماية أقوى

2021/04/25 | 12:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الأحد، عن صدمتها من حادثة مستشفى الخطيب، فيما دعت إلى اتخاذ تدابير حماية أقوى.وذكرت الممثلة لاخاصة للأمين العام للأم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، في بيان، أنها “تعرب عن الصدمة والألم لفداحة الحادث المأساوي الذي طال مرضى كوفيد-19، الراقدين في مستشفى ابن الخطيب ببغداد ليل […]

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