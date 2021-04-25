البارزاني يعزي ذوي ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

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قدم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني التعازي إلى ذوي ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، مؤكدا استعداد مستشفيات الاقليم لاستقبال المصابين في الحادث.

جاء ذلك في بيان للبارزاني عقب الحادث وقال فيه ان حريق مستشفى ابن الخطيب أفجعنا جميعاً، مشددا على ضرورة ان تكشف الجهات المعنية عن أسباب اندلاع الحريق، في حين أكد البارزاني ان مستشفيات إقليم كردستان مستعدة تماماً لاستقبال جرحى الحادث وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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