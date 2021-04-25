2021/04/25 | 12:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية تدعو وحدات انفاق الوزارات كافة بمراجعتها لتسلم تعليمات تنفيذ الموازنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/25 | 12:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تدعو وحدات انفاق الوزارات كافة بمراجعتها لتسلم تعليمات تنفيذ الموازنة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تدعو وحدات انفاق الوزارات كافة بمراجعتها لتسلم تعليمات تنفيذ الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).