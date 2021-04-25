حركة النهضة في قَدَمِ البلاد. - عزالدين بوغانمي

2021/04/25 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي مثلما سبق وفسّرت في أكثر من نصّ سابق، المفتاح الاستراتيجي لنجاح عملية الانتقال من الدكتاتورية الى الديمقراطية هو أولا وقبل كل شيء مدى قدرة النخب السياسية القديمة والجديدة على التفاهم، ورفضها الخضوع لجماعات المصالح.



والتخلي عن ذهنية الانتقام والانقلاب، واستعدادها لتسوية تاريخية أساسها عدالة انتقالية نزيهة قائمة على الاعتراف والاعتذار وجبر الخواطر وطيّ صفحة الماضي.



بعد ذلك تأتي بقيّة العوامل ......





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