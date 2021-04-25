أعطني هذا الدواء! - فاطمة ناعوت

2021/04/25 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت غدًا "23 أبريل"، سوف يموتُ "شكسبير" العظيم، قبل أن يُطفئ شمعة عيد ميلاده الثاني والخمسين.



وغدًا سوف يموتُ "ويليام وردزورث" الشاعر الإنجليزي الجميل، بعد أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده الثمانين، وكذلك سيموت في الغد "ميجيل دي ثيربانتس" الشاعرُ الإسباني قبل أن يحتفل بعيده التاسع والستين.



غدًا يومٌ استثنائي جلل في تاريخ العالم.



انكسرت فيه أقلامٌ عظيمة سطرت للبشرية كنوزًا وثرواتٍ وفرائدَ في الأدب وا ......





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