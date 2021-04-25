العراق..ارتفاع عدد ضحايا مستشفى ابن الخطيب إلى82 قتيلا و110 مصابا

2021/04/25 | 12:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الأمم المتحدة عن أسفها إزاء حادثة مستشفى ابن الخطيب ببغداد، الذي راح ضحيته نحو 23 شخصا.

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