الداخلية تعلن حصيلة كبيرة للوفيات والجرحى لحريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد

2021/04/25 | 12:41 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاحد، عن وفاة 82 شخصا وجرح 110 اخرين كحصيلة اولية لحريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد.

وقالت الداخلية في بيان مقتضب تلقى NRT عربية نسخة منه (25 نيسان 2021)، ان 82 شخصا لقو حتفهم وجرح 110 اخرين كحصيلة اولية لحريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد.

وكشفت وزارة الداخلية، الأحد، أن التحقيقات مستمرة بحادث مستشفى ابن الخطيب، مستبعدة وجود شبهة جنائية بالحادث.

وقال مدير علاقات واعلام وزارة الداخلية سعد معن، في تصريح تابعه NRT عربية، ان "التحقيقات بشان حادث مستشفى ابن الخطيب مستمرة وننتظر نتائجها"، مبينا أن "التحقيقات فنية وجنائية جارية لمعرفة ملابسات الحادث".

واضاف معن، ان "رئيس الوزارء وجه بشكل واضح بالاسراع بنتائج التحقيق وما يتمخض عنه لمحاسبة المقصرين"، مشيرا الى ان "زيارات الدفاع المدني مستمرة للتأكد من مكامن الخلل في الاجراءات المتعلقة بمتطلبات السلامة ومنظومات الاطفاء".

واستبعد، ان "هنالك شبهة جنائية للحادث، و اننا لانريد استباق احداث التحقيقات".

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