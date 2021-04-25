الداخلية تعلق على فاجعة مستشفى ابن الخطيب وتوضح بشأن وجود شبهة جنائية

2021/04/25 | 12:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الداخلية، الأحد، أن التحقيقات مستمرة بحادث مستشفى ابن الخطيب، مستبعدة وجود شبهة جنائية بالحادث.

وقال مدير علاقات واعلام وزارة الداخلية سعد معن، في تصريح تابعه NRT عربية، (25 نيسان 2021)، ان "التحقيقات بشان حادث مستشفى ابن الخطيب مستمرة وننتظر نتائجها"، مبينا أن "التحقيقات فنية وجنائية جارية لمعرفة ملابسات الحادث".

واضاف معن، ان "رئيس الوزارء وجه بشكل واضح بالاسراع بنتائج التحقيق وما يتمخض عنه لمحاسبة المقصرين"، مشيرا الى ان "زيارات الدفاع المدني مستمرة للتأكد من مكامن الخلل في الاجراءات المتعلقة بمتطلبات السلامة ومنظومات الاطفاء".

واستبعد، ان "هنالك شبهة جنائية للحادث، و اننا لانريد استباق احداث التحقيقات".

وفي وقت سابق اعرب المركز العام لنقابة الأطباء، الأحد، عن أسفه لما حصل في مستشفى ابن الخطيب، مؤكدا على ان الاطباء لن يقبلوا بالعمل في ظروف مشابه.

وقالت النقابة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 نيسان 2021)، "شاهدنا و سمعنا بما حصل من حريق في مستشفى ابن الخطيب الذي يحوي مرضى كورونا و الأمراض الانتقالية و التدرن الرئوي و عدد من الأطباء و الكوادر الطبية و الصحية، ونحن نتألم كثيرا لما حصل من استشهاد و اصابة عدد من المواطنين من بينهم زملاء لنا كانوا بمستوى عال من التضحية و الالتزام تذكرنا حوادث أخرى في مؤسساتنا سببها خلل في المستويات الحكومية كافة و التي لم تراقب متطلبات السلامة المهنية و الاجتماعية في مؤسسات قد غادرها زمن الصلاحية و لن يقطنها إلا المرضى المحتاجين و لن يعمل بها إلا الأطباء المتطوعين او من يفرض عليهم الواجب".

وأضاف البيان، ان "اليوم و نحن نودع زملاء لنا و اخوان من نقابات أخرى و مواطنين احبة على قلوبنا كان الواجب أن نوصلهم ال شفاء الله لا ان نكون سببا في وفاتهم".

وطالبت النقابة "الجهات الحكومية كافة إلى تأمين متطلبات السلامة الكاملة حسب متطلبات الدفاع المدني و تأمين متطلبات الوقاية الشخصية بأعلى مستوى و إلا لن نقبل مستقبلا بالعمل في ظروف مشابهة و هكذا خطر مهدد للمساكين بما فيهم الأطباء".

وختم البيان بالقول "الرحمة و الغفران للشهداء في هذا الحدث الجلل و لكل شهدائنا من الأطباء و أبناء المجتمع العراقي و ندعو لهم بجنات النعيم انه سميع مجيب".

N.A

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