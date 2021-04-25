الصوم تنقية للعقل وتنزيه للقلب

2021/04/25 | 12:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم حسن كاظم الفتال

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ رَبَّنَا لَا

تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ

هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ

لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ

الْوَهَّابُ) ـ آل عمران/8 الحديث عن

الصوم وأهم

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