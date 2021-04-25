الداخلية تعلن وفاة وإصابة نحو 200 شخص بحادث حريق ابن الخطيب

2021/04/25 | 12:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، اليوم الاحد، عن حصيلة كبيرة لحريق مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح اوردته القناة العراقية الرسمية، إن “حصيلة الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب بلغت 82 ضحية و110 مصابين”.واستبعدت وزارة الداخلية “وجود شبهة جنائية بحادث […]

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