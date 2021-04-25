مامصير الموازنة بعد تعرضها للطعون هل سيتم تنفيذها؟.. المالية تجيب

2021/04/25 | 12:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد، المصادف ٢٠٢١/٤/٢٥ عن انجاز تعليمات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المصادق من قبل رئاسة الجمهورية.

وقالت الوزارة في بيان إنه “نظراً للتشريع ونشر قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ الموازنة العامة الاتحادية للدولة لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١ في جريدة الوقائع العراقية الرسمية ذي العدد ٤٦٢٥ في ١٢ نيسان ٢٠٢١”.

ودعت الوزارة كافة وحدات انفاق الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة “الحضور الى وزارة المالية / دائرة الموازنة يوم الإثنين الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠٢١ لغرض استلام تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٢١ و تعليمات تنفيذ الموازنة التخطيطية للقطاع العام والهيئات والشركات الممولة ذاتياً”.

وبينت انه “تم الانتهاء من تعليمات الموازنة الاتحادية لعام 2021 بعد اجراء التدقيق النهائي من قبل وزارتي المالية والتخطيط”، مؤكدة ان “الطعون في الموازنة لن يؤخر بتنفيذها”.

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