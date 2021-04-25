شاهد من داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد اللحظات الاولى للانفجار | فيديو

2021/04/25 | 12:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اظهرت لقطات مصورة مشاهد مؤلمة لحظة نشوب الحريق في إحدى ردهات مستشفى ابن الخطيب كما أظهرت اللقطات حالة الهلع بين صفوف المواطنين في حين بدأ الدخان يغطي الممرات.

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